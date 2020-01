Rui Rio avança com "lista própria" ao Conselho Nacional no congresso do PSD

O reeleito presidente social-democrata, Rui Rio, afirmou no sábado que no congresso do partido vai apresentar uma "lista própria" ao Conselho Nacional, porque há dois anos a tentativa de "unidade" com o opositor, então Pedro Santana Lopes, "não correu bem".

"Relativamente ao congresso [o 38.º, marcado para 07, 08 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo], vou ceder a todos os que se zangaram comigo por ter feito unidade com Pedro Santana Lopes, que não correu bem. Desta vez, há uma lista própria e os congressistas vão votar", disse, em resposta aos jornalistas na sala de um hotel do Porto onde fez o discurso de vitória nas eleições diretas do partido.

Para Rio, o resultado de hoje é "inequivocamente claro" e significa que voltou "a ganhar as eleições para presidente do PSD", para além de ser, do seu ponto de vista, "suficiente para a unidade" no partido.

"Se queria ter mais [percentagem de votos]? Queria ter, como é lógico. Mas isso não é politicamente relevante. Só faltava, após três meses [de campanha eleitoral para as diretas], ainda ver se falta mais um voto aqui ou acolá", avisou.

Rio observou ainda que "uma coisa" é o presidente do PSD "querer a unidade e dar passos nesse sentido" e "outra coisa é os outros quererem".

"Aí não consigo fazer milagres", notou.

Em 2018, após as diretas que opuseram Rui Rio e Pedro Santana Lopes, levando o primeiro a vencer com 54% e o segundo a obter perto de 46%, os dois chegaram a acordo para listas de unidade aos órgãos nacionais do partido, algo que o presidente reeleito agora recusa.