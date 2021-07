O PSD vai apresentar na próxima semana Rui Rio avança com reforma do sistema eleitoral embora descrente em acordo com PS do sistema eleitoral, embora descrente na possibilidade de alcançar um acordo com o PS nesta e noutras matérias, anunciou esta quinta-feira Rui Rio.

"Já se apresentou a proposta de revisão constitucional. Para a semana apresentamos a proposta de revisão do sistema eleitoral -- não é o sistema político, é uma parte do sistema político, a parte do sistema eleitoral", declarou o presidente do PSD, num almoço-debate num hotel de Lisboa.

No seu entender, contudo, "isto dificilmente alguma vez se consegue com este PS", liderado por António Costa, "apoiado pelo BE e pelo PCP", mas resta ao PSD apresentar as suas propostas, e depois os socialistas "votam ou não votam, ou aceitam ou não aceitam".