O presidente do PSD, Rui Rio, avançou esta quinta-feira que irá abandonar a liderança do partido e que será o Conselho Nacional a marcar a data das próximas diretas. A sua vontade, adiantou, é sair do cargo, no máximo, até ao fim de julho deste ano."Não sou candidato nas próximas diretas", assumiu o ainda presidente social-democrata no final de uma reunião da Comissão Política Nacional que durou quase cinco horas.