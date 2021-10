Indiferente à eventual vantagem de Paulo Rangel na corrida à liderança do PSD, o atual presidente e recandidato, Rui Rio, conta vencer as diretas de 4 de dezembro com o apoio dos militantes e não dos importantes. A estratégia foi lançada ontem pelo próprio Rui Rio: “A maioria dos militantes são homens e mulheres livres, que vão votar em função do que acham melhor para o País.