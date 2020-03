Rui Rio critica deputados do PSD: "Não os posso pôr la fora, posso dar o exemplo"

Rui Rio criticou esta terça-feira, após sair do plenário, os deputados do PSD ao afirmar que não cumpriram com o que foi estipulado. No parlamento deveriam estar 16 deputados de cada partido, porém estavam 32 do PSD.O presidente do PSD assumiu que, apesar de não concordar com a forma como o parlamento está a funcionar, deve-se cumprir com o que foi determinado."Discordamos completamente de como o parlamento está a funcionar", afirma acrescentando que seria a comissão permanente seria a melhor opção. No entanto, afirma: "Tenho de dar o exemplo aos meus próprios deputados, mesmo discordando".O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, abandonou o plenário depois de ter concordado com Ferro Rodrigues sobre o número excessivo de deputados na bancada social-democrata, contrariando as regras combinadas em tempo de pandemia de covid-19.

Rui Rio nem tinha feito a intervenção pelo PSD no debate quinzenal, que coube ao deputado Ricardo Baptista Leite, o qual começou precisamente por dizer que o plenário na Assembleia da República não deveria estar reunido, mas apenas a Comissão Permanente, e que estava a colocar em risco "a segunda e terceira figuras do Estado", presidente da Assembleia e primeiro-ministro, respetivamente.

No final da sua intervenção, Ferro Rodrigues defendeu que o plenário de hoje e todos os que existirem só se realizam por decisão maioritária da conferência de líderes.