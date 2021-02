O presidente do PSD, Rui Rio, está debaixo de fogo para passar no principal teste à sua liderança: as Autárquicas de setembro/outubro. Há três anos, quando foi pela primeira vez eleito líder social-democrata, “Rio disse sempre que a vitória que preconizaria aconteceria nestas Autárquicas”, recorda ao CM o ex-deputado Carlos Abreu Amorim, acrescentando que “quem quer adiar é porque receia o teste”.





A sete metes das eleições locais, o CM sabe que nas reuniões dos conselhos estratégicos nacionais já se discute uma vitória só numas eleições Legislativas antecipadas, deixando para trás a promessa das Autárquicas. “O PSD está desmotivado”, “as estruturas sentem-se silenciadas”, nomeadamente no Porto, apurou o CM. “Na distrital temos todos os nomes fechados menos na Invicta, só Rui Rio sabe”, revelou o líder desta estrutura, Alberto Machado. Coligações com o independente Rui Moreira estão fora da equação. O PSD terá lista própria sem Rio, cuja ambição não é voltar a liderar uma autarquia mas governar o País, avançou José Silvano. Em Lisboa, “o cabeça de lista só está na cabeça de Rio”. Poiares Maduro e Carlos Moedas já recusaram. A solução poderá passar por Ricardo Baptista Leite, só que o deputado ainda não foi abordado sobre o assunto.

pormenores



Oposição a adiamento



Vários autarcas contestam a proposta de Rio de adiar as eleições por dois meses. Carlos Carreiras diz que essa posição “é nefasta para o País e derrotista para o partido”.





Anúncio em março



Durante o mês de março serão revelados todos os candidatos. Até ao final da semana, PSD e CDS fecham o acordo de coligações.





CDS apoia Rui Moreira



O CDS vai apoiar o independente Rui Moreira, caso o autarca do Porto se decida recandidatar às Autárquicas de 2021.