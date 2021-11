Mais umas eleições que ficaram marcadas pela surpresa. Ao contrário do que tudo indicava nas últimas semanas, Rui Rio voltou a ganhar as eleições internas do PSD e continua a ser presidente dos laranjas, embora que por uma margem mínima. Ao início da madrugada, Rio tinha mais 1764 votos do que Rangel, diferença ainda mais curta do que há dois anos quando defrontou Luís Montenegro.