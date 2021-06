Rui Rio desafia candidatos a assumir criação de mais espaços verdes

O presidente do PSD desafiou este sábado os candidatos autárquicos do partido a assumir o compromisso de reforçar os espaços verdes no país, frisando que os sociais-democratas "tem uma tradição muito forte" na área do ambiente.

"E se é verdade que os governos têm um papel muito importante na reconversão da indústria, também é verdade que do lado das autarquias é muito importante, na exata medida em que, se fizerem mais parques verdes, mais verde, naturalmente estão a colaborar para aquilo que é a neutralidade carbónica que pretendemos atingir", desafiou Rui Rio.