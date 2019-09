Rui Rio desafia para duelo de 'Centenos'

O presidente do PSD, Rui Rio, desafiou esta terça-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, a debater com o seu porta-voz para as Finanças, Joaquim Sarmento, as contas e modelos económicos dos dois partidos."Joaquim Sarmento já disse que sim" ao convite da Antena 1 para um frente a frente entre Centeno e Sarmento sobre matéria económica, afirmou o líder do PSD num almoço em Setúbal com empresários. "Se o dr. António Costa tem tanta segurança naquilo que foram os números que jogou para cima da mesa, seguramente que o seu Joaquim Sarmento - que se chama Mário Centeno - aceitará debater esses números", frisou o social-democrata.O modelo económico de Rio para o País passa pelo crescimento assente nas exportações e políticas públicas como a diminuição de impostos, "metade para as empresas e metade para as famílias". Apesar de "a carga fiscal ser a maior de sempre em Portugal", o líder do PSD avisou que não propõe uma "redução brutal". "Ninguém está aqui para vender banha da cobra", frisou, assegurando que a redução será feita "à medida que a economia o suporta".Antes do almoço em Setúbal, o presidente do PSD teceu duras críticas à degradação do Serviço Nacional de Saúde, fazendo-lhe um diagnóstico "muito mau" à saída do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Se vencer as eleições, o líder do PSD prometeu "reformas profundas" para melhorar a saúde dos portugueses, mas "não um processo revolucionário".E deu exemplos: "Aqueles jantares-comício, aquela coisa que faz mal ao colesterol e a muitas outras coisas ,vai ser largamente eliminada."