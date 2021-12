Rui Rio desvaloriza sondagens: "O que importa é o resultado final"

Intervenções políticas e listas nacionais na agenda do 2.º dia de trabalhos no congresso do PSD

O segundo dia do 39.º Congresso do PSD deverá ficar marcado pelas intervenções das principais figuras do partido, incluindo das que se têm oposto à estratégia do presidente Rui Rio, e pela entrega das listas aos órgãos nacionais.

No primeiro dia, Rui Rio abriu o Congresso reiterando o posicionamento do partido ao centro e a importância das bases e apontou o objetivo de ganhar as legislativas de 30 de janeiro.

"O Partido Social Democrata propõe-se ganhar as próximas eleições de janeiro e governar Portugal com o rigor e a coragem que tanto nos tem faltado. Governar Portugal com a visão reformista que uma sociedade dinâmica e em constante mutação exige a quem se propõe governá-la", afirmou Rio.