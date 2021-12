Rui Rio abre portas ao diálogo entre partidos mas ataca Governo que acusa de ter aumentado a carga fiscal

O presidente do PSD, Rui Rio, venceu este domingo a votação para o Conselho Nacional do partido e discursa no final do 39.º Congresso.Rui Rio iniciou o seu discurso sublinhando a importância do diálogo entre todos os partidos para o futuro de Portugal e a presença dos vários representantes no último dia do congresso do PSD.O líder do PSD acusou o Governo de ter aumentado significativamente a carga fiscal e de ter esbanjado dinheiro no Novo Banco, TAP e em perdões fiscais à EDP. Tendo deixado sem apoios as pequenas e médias empresas.