Rui Rio diz estar "preparado" para eleições e revela primeira data possível para as legislativas: 9 de janeiro

O presidente do PSD, Rui Rio, apontou uma data possível para a marcação de eventuais eleições legislativas."A primeira data possível é 9 de janeiro", disse em entrevista à SIC.Rio criticou as "guerras internas" no partido onde todos "andam aos tiros uns aos outros".O líder social-democarata explicou ainda que o encontro com Francisco Rodrigues dos Santos, marcado para esta sexta-feira, foi cancelado a pedido do presidente do CDS e admitiu estar "dividido" sobre ir a eleições em coligação ou em separado.Em atualização