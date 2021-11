Rui Rio diz estar preparado para ser Primeiro-ministro e acredita que Rangel terá de "fazer um curso intensivo"

O presidente do PSD e recandidato à liderança do partido, Rui Rio, garante que "a maior diferença" entre ele e Paulo Rangel "é a preparação para Primeiro-Ministro"."Se vencer as eleições do partido, Rangel vai ter que fazer um curso intensivo para se preparar para as legislativas em 60 dias", disse em entrevista à RTP garantindo que em apenas dois meses ninguém se consegue preparar para poder ser o Primeiro-Ministro do País.Rui Rio garante ainda que o seu opositor interno tem feito uma "campanha de ziguezagues" e acredita que Rangel quer "passar pelos pingos da chuva", uma vez que, não é "muito claro nas suas propostas"."Se eu ganhar as eleições e não tiver maioria absoluta tenho que garantir governabilidade e não consigo fazer isso sozinho. Se eu quero isso para mim, tenho que fazer isso no simétrico e não andar a fugir dos pingos da chuva", acrescentou o presidente do PSD.Recandidato à liderança do PSD, considera que "se o PS diz que se vão virar outra vez para a Geringonça, eu digo para votar no PSD porque senão vamos ter mais do mesmo".