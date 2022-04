O presidente do PSD, Rui Rio, acusou este domingo o primeiro-ministro, António Costa, de atirar para o “lixo” as promessas de “aumentar o peso dos salários no rendimento nacional” que fez durante a campanha eleitoral.



Rio, no último dia do XIV Congresso da UGT, afirmou que “foram as promessas [de aumentos salariais] que determinaram o voto de muita gente” nas Legislativas de 30 de janeiro.









