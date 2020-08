Rui Rio diz que apesar do agravamento da pandemia "as crianças têm de ter aulas"

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quinta-feira estar preocupado com o novo ano letivo, porque, apesar do notório agravamento da pandemia, "as crianças têm de ter aulas e os jovens têm de estudar".

"Aquilo que naturalmente neste momento me preocupa é a forma como é que o Governo vai resolver o problema do reinício das aulas, que é efetivamente complicado", observou Rui Rio, após uma reunião no Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

O líder do PSD admite que "não se conseguirá uma solução ideal, nem ótima, mas é preciso ter a melhor solução possível face às circunstâncias".