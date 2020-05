Rui Rio diz que celebração do 1º de Maio foi “pouca vergonha”

Rui Rio, presidente do PSD, considerou "uma pouca vergonha" o aval dado pelo Governo para que centenas de pessoas se reunissem na alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, para celebrar o 1º de Maio com o estado de emergência em vigor e severas restrições à circulação. Ao CM, Isabel Camarinha, da CGTP, afiançou que "houve cumprimento absoluto das regras".

"Milhares de pessoas da CGTP e do PCP na rua a festejarem o 1º de Maio em pleno estado de emergência é inaceitável, mas trazê-las de camioneta, quando é proibido circular entre concelhos, é uma pouca vergonha. Para o Governo, a geringonça goza de estatuto especial. Assim não!", escreveu Rio nas redes sociais. Também Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, criticou a ação. "Se o entrudo para o estado de calamidade é isto, então a calamidade é mesmo o estado a que isto chegou."

A secretária-geral da CGTP garante que as "normas estiveram sempre asseguradas". Sobre as imagens que circulam nas redes sociais e que mostram um aparente aglomerado de pessoas no final da ação que decorreu nos jardins da Fonte Luminosa, Camarinha atira: "É natural que haja maior aproximação, mas nunca houve ajuntamento e as pessoas estavam de máscara." A sindicalista explica ainda a presença de 10 autocarros no local. "Houve deslocações interconcelhos garantidas pelas forças de segurança", disse ao CM. Isabel Camarinha afiança também que "havia, por autocarro, um máximo de 16 participantes, todos com máscara" e que "os autocarros tinham todos dispensadores de gel desinfetante".

A secretária-geral da CGTP tem uma explicação para o "alarido" que se criou. "Havia quem não quisesse que a CGTP trouxesse para a rua os graves problemas dos trabalhadores", afirmou, acrescentando que "os direitos dos trabalhadores não estão de quarentena".

Ministra da Saúde diz que a celebração cumpriu as regras

A ministra da Saúde considerou este sábado que o 1º de Maio "decorreu no cumprimento das regras", visto que as pessoas "se encontravam distantes umas das outras no seu posicionamento" e lembrou que esta "celebração constituía uma exceção no decreto do estado de emergência". Marta Temido comparou a situação em Portugal com as que ocorreram noutros países, em que não foi autorizado que se assinalasse o 1º de Maio, e onde houve, por isso, "incidentes e recurso à força".

PSP fiscalizou autocarros e uso de máscara e viseira

Fonte da Polícia de Segurança Pública ouvida pelo CM diz que a entrada nos autocarros após o 1º de Maio foi "tanto quanto possível ordeira". Isto apesar de, no final, terem sido visíveis grandes aglomerações de sindicalistas. O número de pessoas por autocarro - 16 - foi fiscalizado. Fonte oficial da PSP diz que "a organização do evento foi impecável, o que se manteve até ao regresso das pessoas".



