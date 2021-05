Rui Rio diz que eleições deste ano são muito importantes para o PSD

O presidente social-democrata sustentou esta sexta-feira que as autárquicas deste ano "são muito importantes" para o partido, que perde peso eleitoral nas eleições locais "desde 2009", e disse que "o PSD tem de começar a ganhar forte".

"Considero que as eleições autárquicas de 2021 são muito importantes para o país e são muito importantes para o PSD (...). Para o PSD estas eleições de 2021 são mais importantes que as outras eleições autárquicas por uma razão simples: desde 2009, inclusive, todos os anos perdemos um bocadinho de peso. Um bocadinho em 2009, muitíssimo em 2013 e outra vez muitíssimo em cima de muitíssimo em 2017. O PSD não pode continuar a perder. Tem de virar e começar a ganhar forte", disse Rui Rio.

O líder dos sociais-democratas, que falava no Porto na cerimónia descrita em agenda como de apresentação do programa do candidato do PSD a este concelho, garantiu que a direção nacional do partido "empenhou-se a sério na escolha dos candidatos às autarquias, em todas as autarquias sem exceção", frisando que "um bom candidato não é apenas aquele que é conhecido do grande público porque aparece na televisão".