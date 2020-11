Rui Rio diz que está mais próximo de ser primeiro-ministro e justifica acordo com o Chega

O líder do PSD disse esta quarta-feira acreditar que a atual legislatura não chegará ao seu termo em 2023, e que está mais próximo de vir a ser primeiro-ministro, lugar a que disse não querer chegar de "qualquer maneira".

Em entrevista à TVI, Rio reiterou o voto contra do PSD na votação final do Orçamento do Estado e até admitiu que uma gestão em duodécimos poderia ser preferível a um documento "piorado" pelo PCP e BE.

"É um problema, mas deixe-me dizer que um Orçamento como está e como pode vir a sair [da especialidade], não sei se não é pior", afirmou.

Questionado então se considera preferível um cenário de eleições antecipadas, o líder do PSD fez questão de separar os planos, mas disse duvidar da estabilidade da legislatura.

"Da maneira como estou a ver, não me parece fácil que a legislatura vá até ao fim", afirmou, apontando divisões ao nível do apoio parlamentar e até no Governo.

E à pergunta se tal significa que se considera mais próximo de vir a ser primeiro-ministro, respondeu afirmativamente:" Sim, isso acho que sim".

"Não quero chegar a primeiro-ministro de qualquer maneira. Se ao longo deste tempo for prometendo o impossível, quando chegar a primeiro-ministro já estou diminuído", disse.



Na mesma entrevista Rui Rio realça que o acordo que o PSD assinou com o Chega apenas diz respeito à região dos Açores e que "não há acordo nacional com ninguém".



"O Chega disse ao PSD dos Açores: nós votamos a favor do vosso Governo, se aceitarem reduzir a subsidiodependência, aceitarem combater a corrupção, a redução do número de deputados regionais e o reforço da autonomia. Se o Chega, ou o BE, ou o PCP nos pedirem alguma coisa que não vá ferir o nosso programa, que esteja coincidente e coerente com o nosso programa, porque é que nós havemos de dizer que não?", justificou o presidente do PSD.

"Nunca na vida um Governo liderado por mim se colocará nas mãos do Chega, o Chega a exigir tudo o que quer e pode, como está a fazer o PCP ao PS", disse, rejeitando que qualquer partido "dos extremos" possa integrar um executivo social-democrata.

"Não, acho que vai ser muito difícil e o Chega vai estar tentado a pedir coisas que são absolutamente inaceitáveis", vaticinou.

Rui Rio considerou que o Chega é uma "federação de descontentes", que existe "pela negativa", mas admitiu que daqui a dois anos possa ter evoluído.

"Pode unir-se pela positiva ou até pode ter desaparecido, é uma probabilidade forte, demos tempo ao tempo", disse.



Rio assegurou ainda que "só no limite" não apoiará a manutenção do estado de emergência enquanto durar a pandemia, e acusou o PCP de prepotência por manter o seu Congresso nas atuais condições sanitárias.

"Obviamente (...) o Governo está a dizer que as regras são iguais para todos, menos para o PCP. Isto pode levar a uma coisa muito perigosa que é as pessoas perderem o respeito ao Governo", alertou, considerando que será "um tiro no pé" a realização deste congresso.

O regime legal do estado de sítio e do estado de emergência estabelece que "as reuniões dos órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais não serão em caso algum proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização prévia".