Rui Rio e Luís Montenegro lutam por apoiantes de Pinto Luz

Rui Rio e Luís Montenegro voltam a defrontar-se nas urnas, no próximo sábado, e um deles será escolhido como líder do PSD.Até lá, têm cinco dias para cativar os 2878 militantes do partido que votaram em Miguel Pinto Luz na primeira volta das diretas, em que nenhum dos três candidatos conseguiu a maior absoluta para ser eleito presidente.O atual líder ‘laranja’ falhou essa meta no passado sábado por 0,56%, facto que o levou a afirmar no discurso de vitória que, com "um resultado tão expressivo" (15 301 votos, 49,44% do total), pode à segunda volta "somar mais uma vitória" ao seu currículo. Rio defendeu ainda que a unidade do partido se tem de construir "em torno do mais forte" e não de quem teve menos votos.Perspetiva diferente tem, contudo, o seu oponente. Para Montenegro, que arrecadou a simpatia de 12 767 (41,26%) votantes, "foram mais os militantes que votaram na mudança do que os que votaram na continuidade".A afirmação foi uma espécie de piscar de olhos aos apoiantes (2878 ou 9,3%) de Pinto Luz. De Bruno Vitorino, líder de uma das distritais em que o candidato menos votado acabou por vencer, chegou já este domingo o apoio a Montenegro.Pinto Luz, alguém que se apresentou como o representante do "refrescamento" do PSD, já fez saber que numa segunda volta não pretende declarar o apoio público a qualquer dos candidatos.Pela primeira vez na história do PSD é preciso ir a uma segunda volta para eleger o futuro presidente do partido.Os militantes vão escolher entre Rio e Montenegro já no próximo sábado. Há vários pedidos de impugnação, nomeadamente na Madeira, que poderão anular os resultados dos dois sufrágios."Participei num debate antes e, sinceramente, acho que não foi nada prestigiante para o PSD"."Não podemos fugir à responsabilidade de debater o futuro do PSD e, sobretudo, o de Portugal".