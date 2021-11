"Rui Rio é um líder do sistema": Paulo Rangel garante ser o "futuro" para o PSD 

Paulo Rangel acredita que "os pesos-pesados do PS apoiam Rui Rio" e diz que não está preparado para ser um vice primeiro-ministro.



Na moção de estratégia que apresentou esta segunda-feira, o candidato à liderança do PSD garante que o "País tem que crescer fortemente" com uma reforma fiscal baixa do IRC, com mexidas na justiça para a tornar mais célere e com a digitalização.



"A variável importante é o crescimento do salário médio", ainda assim, Paulo Rangel garante apoiar "uma subida gradual do salário mínimo".





O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira entrevista que "pretende ser um líder diferente do PSD" e um "futuro para o partido"."Rui Rio é um líder do sistema, está há 40 anos no sistema político", acrescentou em entrevista à RTP.Pretendendo ser uma alternativa ao PS, que considera estar "cansado", Paulo Rangel diz que é possível que o PSD tenha "maioria estável e até absoluta"."É preciso que haja uma alternativa clara, com rumo. A solução PS está esgotada", vincou o eurodeputado que garante que se candidatou à liderança do PSD para ver um futuro primeiro-ministro.