Rui Rio eleito líder parlamentar com seis votos brancos e dois nulos

Rui Rio foi esta quarta-feira eleito líder parlamentar do PSD com 89,87% dos votos, tendo-se registando seis votos brancos e dois nulos.O presidente social-democrata concorria sem oposição ao cargo, mas acabou por encontrar oposição da própria bancada na hora de ir às urnas: votaram os 79 deputados do PSD, tendo 71 votado ‘sim’, seis em branco e dois nulo.Face a esta votação, Rio irá substituir no cargo Fernando Negrão, eleito a 22 de fevereiro de 2018, com menos de 40% de votos favoráveis, numa legislatura em que o PSD tinha 89 deputados.O anterior líder parlamentar, Hugo Soares, tinha sido eleito em julho de 2017 com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.Ainda antes de Hugo Soares, Luís Montenegro exerceu funções de líder parlamentar do PSD desde junho de 2011, quando foi eleito com 86% dos votos, tendo sido sucessivamente reeleito em outubro de 2013, com 87% dos votos, e em novembro de 2015, com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.Rui Rio, que é recandidato à presidência do PSD, já disse ter a intenção de dirigir a bancada apenas até ao próximo congresso, marcado para fevereiro do próximo ano.O 38º Congresso do PSD vai realizar-se em Viana do Castelo entre os próximos dias 7 e 9 de fevereiro, depois de a última reunião magna dos sociais-democratas, em 2018, ter acontecido em Lisboa.A eleição do presidente do PSD tem lugar a 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta no dia 18. O prazo para a entrega de candidaturas à liderança do PSD termina às 18h00 de 30 de dezembro. Estas têm de ser subscritas por um mínimo de 1500 militantes com capacidade eleitoral.