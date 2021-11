O presidente do PSD e recandidato, Rui Rio, anunciou esta terça-feira que não vai fazer campanha para as eleições internas do partido, ao contrário de Paulo Rangel, para focar-se apenas nas legislativas de 30 de janeiro.“Entendo que, enquanto presidente do PSD e no pleno exercício do seu mandato, compete-me prioritariamente preparar o partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna”, disse o líder dos ‘laranjas’.