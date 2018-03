Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio 'estreia-se' em Bruxelas como presidente do PSD

Esta é a primeira deslocação internacional desde que foi eleito.

Por Lusa | 07:41

O presidente do PSD, Rui Rio, inicia esta quarta-feira a sua primeira deslocação internacional desde que foi eleito, com a participação na cimeira do Partido Popular Europeu (PPE) em Bruxelas.



De acordo com o programa enviado pelo partido, Rui Rio chegará a Bruxelas ao final da tarde e terá depois um jantar com todos os eurodeputados do PSD, uma delegação chefiada por Paulo Rangel.



Na quinta-feira de manhã, Rui Rio vai reunir-se com o presidente do PPE, Joseph Daul, participando em seguida na Cimeira desta família política europeia.



Rui Rio participará pela primeira vez nas tradicionais mini-cimeiras do PPE que antecedem os Conselhos Europeus desde que foi eleito em diretas para a liderança do PSD, em janeiro passado.



No encontro da maior família política europeia, Rui Rio terá oportunidade de encontrar, entre outros, os presidentes das três principais instituições europeias, todos eles pertencentes ao PPE - Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu) -, e nove chefes de Estado e de Governo da UE membros do Partido Popular Europeu, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy.



Nesta deslocação, o presidente do PSD será acompanhado pelo secretário-geral adjunto Bruno Coimbra.



No domingo, Feliciano Barreiras Duarte anunciou que apresentou a sua demissão do cargo de secretário-geral de "forma irrevogável" ao presidente do partido, Rui Rio, depois de uma semana de notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no parlamento, considerando que os "ataques" de que estava a ser alvo o prejudicaram gravemente e à sua família, bem como a direção do PSD.



Na segunda-feira, foi anunciado o nome do seu substituto, o deputado e antigo autarca de Mirandela José Silvano, que começou a exercer funções de imediato, segundo indicou o PSD.



No entanto, o nome de José Silvano ainda terá de ser ratificado na próxima Comissão Política Nacional, agendada para 28 de março, e, posteriormente, eleito no Conselho Nacional do PSD, que só deverá reunir-se em abril.