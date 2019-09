Rui Rio experiente diminui Centeno e Cristas usa trunfo Portas

PSD e CDS dão o tudo por tudo na campanha: se Rui Rio ganha ritmo na rua e tenta puxar dos galões da experiência para minimizar os feitos de Mário Centeno, Assunção Cristas evita o estilo mais desbragado de Nuno Melo e usa o trunfo Paulo Portas – já apelidado de ‘Paulinho das Feiras’.O líder social-democrata rumou ao Alentejo e passeou de barco no Alqueva. Apesar dos incentivos dos dirigentes locais, Rui Rio recusou a ideia de ser salva-vidas, mas aceitou o desafio de ser o homem do leme."O País é mais difícil de conduzir, não tenha dúvida nenhuma", afirmou com segurança. Já antes, em Beja, o presidente do PSD tinha frisado a ideia de que o partido está a subir nas sondagens. "Tenho a certeza", disse confiante, garantindo que o melhor indicador é a rua.E deixou uma nota aos críticos: "As pessoas que durante um ano e tal procuraram destruir a minha liderança e que agora aparecem a fazer campanha são hipócritas." À tarde, já no centro de Évora, Rio fez pontaria a uma das figuras que se tem destacado na campanha socialista: o ministro das Finanças. Rio, acusou Centeno de "descaramento", dizendo que ainda Mário Centeno "não tinha nascido para a política" e já ele lutava pelo rigor nas finanças públicas.Quanto ao CDS, Assunção Cristas esteve no distrito de Vila Real, onde visitou uma empresa de antenas de automóveis que emprega mais de 500 pessoas. "Uma das medidas do CDS é que exista a possibilidade de mais doutoramentos de pessoas que estão em empresas."Quando confrontada com o discurso cáustico do eurodeputado Nuno Melo na noite anterior, a líder do CDS evitou seguir tal dramatização. "O que está em causa é uma alternativa de centro e de direita para o País."Tentando recuperar força na campanha, o CDS lançou o ex-líder Paulo Portas na campanha: esteve esta quarta-feira em Aveiro. Mas já foi anunciado que estará ao lado de Assunção Cristas num dos próximos dias. A data está a ser acertada.