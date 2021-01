Rui Rio vai ficar em isolamento durante 14 dias após ter estado em contacto com Salvador Malheiro, o presidente da Câmara de Ovar que está infetado com Covid-19.O líder do PSD esteve com o autarca na Comissão Permanente do partido na quinta-feira ao final do dia, o que configura um contacto de risco. Além do isolamento, Rio vai ser testado à doença assim como toda a direção do partido, sabe oSalvador Malheiro garante estar a cumprir "isolamento obrigatório" e a assegurar os compromissos autárquicos a partir de casa. O autarca pede ainda que se continue a cumprir as regras de prevenção da transmissão do novo coronavírus.Na reunião, segundo fonte oficial do partido à Lusa, todos os elementos da direção presentes estiveram de máscara e cumpriram distanciamento social, pelo que, neste caso, a DGS considerou tratar-se de um contacto de baixo risco.No entanto, Rui Rio, José Silvano e Salvador Malheiro continuaram juntos depois da reunião, num contacto mais prolongado que foi considerado de alto risco.Também o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, e o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, já tiveram de cumprir períodos de isolamento profilático por contactos próximos com infetados com covid-19.