Rui Rio bem pode citar Mark Twain quando o escritor norte-americano disse :“Parece-me que as notícias sobre a minha morte são manifestamente exageradas.” Mas, curiosamente, foi Francisco Rodrigues dos Santos, parceiro em muitas coligações, que lhe roubou a “deixa”.A vitória em Coimbra, Portalegre, Pedrógão, no Funchal e o empate técnico na capital deram ao líder do PSD o alento de que precisava para encarar as diretas de janeiro para a presidência do partido de cabeça erguida.





Leia também Carlos Moedas vence duelo com Fernando Medina e conquista Câmara de Lisboa Quanto aos resultados da noite, é inegável que eles surpreenderam o próprio líder laranja que, já passava da uma da manhã, ainda não tinha reagido publicamente. Só José Silvano, coordenador autárquico, reagiu na noite eleitoral, confirmando uma vitória “muito significativa, numa cidade à qual o primeiro-ministro se deslocou pessoalmente”.

Rio sempre disse que não era a liderança do partido que estaria em causa na noite autárquica, mas uma eventual recandidatura. Mas face aos resultados que se conhecem, não será de admirar que a primeira intervenção do presidente dos sociais-democratas seja para limpar a casa. Um dos dissabores mais graves da noite terá sido a vitória de Santana Lopes na Figueira da Foz. O homem continua a “andar por aí”.



Sede laranja envolta em silêncio para evitar euforias

Na sede do PSD já passava da meia-noite e o silêncio reinava na São Caetano à Lapa. Nem opositores nem apoiantes acorreram à sede laranja. Só Rui Rio, José Silvano (coordenador autárquico) e Isabel Meireles entraram no edifício, subindo imediatamente para o segundo andar. Evitar euforias e esperar pelos números definitivos de Moedas foi a palavra de ordem.



José Carlos Rolo eleito em Albufeira

José Carlos Rolo, do PSD (em coligação com CDS-PP, MPT e PPM), foi ontem eleito presidente da Câmara de Albufeira pela primeira vez. O autarca exercia as funções desde 2018, após a morte de Carlos Silva e Sousa.