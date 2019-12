Rui Rio indica marido da deputada Mónica Quintela para o Conselho Superior do Ministério Público

O líder do PSD, Rui Rio, propôs o advogado Rui Silva Leal, marido da deputada e porta-voz do partido para a Justiça, Mónica Quintela, para o Conselho Superior do Ministério Público. O fantasma do ‘familygate’ está a gerar algum mal-estar na bancada social-democrata, apurou o Correio da Manhã.

Rui Silva Leal, que fez parte da defesa do triplo homicida Pedro Dias, integra a lista conjunta do PS e PSD com os cinco nomes para o órgão de disciplina dos magistrados que será votada no próximo dia 20 pela Assembleia da República.

Alguns deputados do PSD revelaram ao CM que já tinham sinalizado Rui Rio para "o risco do partido sair chamuscado" enquanto outros se mostraram "estupefactos" com a escolha de Rui Silva Leal, sobretudo com umas eleições diretas à porta, que se realizam a 11 de janeiro. Ao CM, Rio rejeita qualquer semelhança com "nomeação direta de familiares ‘em catadupa’ por parte de um Governo", afirmando que quem tal comparação "só pode ser feita por manifesta má-fé".