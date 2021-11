"Sem maioria absoluta, tenho de ir ao encontro de CDS e IL": Rui Rio sobre eleições legislativas

O presidente do PSD, Rui Rio, de 64 anos, tem garantido estar focado em vencer as eleições internas do partido, que ocorrem no próximo dia 27 de novembro. Ainda assim, Rio não esconde que pretende vencer também as próximas eleições legislativas.Em entrevista à, o presidente do PSD garante que nos últimos quatro anos de liderança viu "deslealdadades", mas não traições, uma vez que "traição é uma palavra muito forte".

"Pedimos o maior número de votos possível", apela Rui Rio garantindo que se o PS vencer as eleições com maioria absoluta vai existir o seguinte cenário "fechar a porta e dizer que com esta gente não falo".



Rui Rio garantiu ainda que "sem maioria absoluta" terá de ir de encontro ao CDS e à Iniciativa Liberal, mas não ao Chega, partido que não considera um parceiro natural para coligação no continente.



O presidente do PSD considera que "quem considera que o principal problema são os debates quinzenais não está preocupado em ser primeiro-ministro, mas sim líder de oposição".



"Nas eleições internas, os eleitores do PSD vão escolher, não um líder do partido, mas sim um candidato a primeiro-ministro", acrescentou.



Relativamente à crise energética, Rui Rio considera que a "fatura energética deve ser a par dos nossos competidores", mas disse à CMTV que o maior problema do País é mesmo o mau funcionamento do SNS.



"O que eu quero acima de tudo é subir o salário médio, se a classe média estiver bem será possível subir o salário mínimo", disse Rio Rio salientando que durante o pico da pandemia em Portugal não queria que o salário subisse, mas que agora já concorda com a medida.