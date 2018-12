Rui Rio marca o Dia da Restauração com uma conta no Twitter

Político aderiu à rede social e fez um tweet de boas-vindas:

Rui Rio é o mais recente político a aderir ao Twitter e fê-lo no Dia da Restauração.



O presidente do PSD inaugurou a conta com um tweet de boas-vindas: "Dou hoje início ao meu Twitter oficial. Nada melhor do que o Dia da Restauração para o fazer. Porque estou aqui por Portugal".



As reações não se fizeram esperar. António Maló de Abreu, conselheiro e vogal da Comissão Política Nacional, saudou com emojis a entrada de Rio neste mundo virtual. Também o conselheiro nacional e antigo líder interino do PSD, Rodrigo Gonçalves, reagiu ao tweet de Rui Rio com um "Primeiro Portugal", o lema da liderança do político no PSD.



Houve também quem questionasse o objetivo da conta e de que forma Rui Rio a iria utilizar: "Que utilização pretende dar a esta conta? Será o próprio a gerir ou serão assessores? Tudo coisas que deveriam ser explicadas, na bio, ou nos primeiros tweets".

Pelas 21h deste sábado, o presidente do PSD, seguia 34 pessoas, entre essas pessoas estão o Papa Francisco, Barack Obama, Emmanuel Macron, António Costa ou Mariano Rajoy.





Dou hoje início ao meu Twitter Oficial. Nada melhor do que o Dia da Restauração para o fazer. Porque estou aqui por Portugal! #PrimeiroPortugal — Rui Rio (Oficial) (@RuiRioPSD) December 1, 2018