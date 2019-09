Rui Rio: "Mário Centeno baralha os números para enganar propositadamente as pessoas"

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou o ministro das Finanças, Mário Centeno, de baralhar os números para enganar todos os portugueses."António Costa baralha os números porque não os percebe. Centeno baralha os números para enganar propositadamente as pessoas", sublinhou Rio em campanha esta segunda-feira em Monção."O professor Joaquim Sarmento vai, daqui por pouco tempo, comentar ponto a ponto o que Mário Centeno disso. É lamentável que alguém que é o Ministro das Finanças, e se deve comportar tecnicamente acima de qualquer suspeita, baralhe os números todos de uma forma absolutamente ridícula. Mas isso o professor Joaquim Sarmento vai-lhe dar uma aula - porque ele é professor - para ele saber ler o quadro macroeconómico do PSD", confessou Rui Rio.