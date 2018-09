Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio não compromete apoio a Marques Vidal

No PS, César insiste na defesa do mandato único e saída da magistrada.

Por Diana Ramos e Wilson Ledo | 08:35

No dia em que a ministra da Justiça chamou os partidos para audições sobre o próximo procurador-geral da República (PGR), só o CDS defendeu a recondução de Joana Marques Vidal. Rui Rio fez tabu da posição do PSD e não se comprometeu no apoio à atual PGR. O PS insiste no mandato único.



Os sociais-democratas foram representados na reunião pelo vice-presidente Nuno Morais Sarmento, o único dirigente que saiu do Terreiro do Paço em silêncio. Coube a Rio, em Estrasburgo, dizer que não quer "pôr o carro à frente dos bois" neste debate. Ainda assim, admitiu que "não ficaria surpreendido" com a recondução de Joana Marques Vidal.



"Foi dada [a posição do PSD] à ministra da Justiça. Na altura própria - deixemos ver o desenrolar da situação - direi em público o que foi dito." Carlos César, presidente do PS, insistiu que "o cargo ganha independência sendo mandato prolongado e único". "Essa doutrina esteve presente nos debates que ocorreram aquando da revisão constitucional de 1997."



O socialista defendeu ainda que "deve ser nomeado um magistrado do Ministério Público, preferencialmente um procurador-geral-ajunto com experiência".



Paulo Raimundo, do PCP, disse que o partido não se pronuncia "sobre nomes mas sobre as condições para que o novo mandato se inicie". E acusou PSD e CDS de fazerem "uma abusiva utilização da figura da PGR como arma de arremesso contra o Governo".



José Manuel Pureza, do BE, elogiou o trabalho da atual PGR no combate à corrupção, "no qual o MP se tornou um ator com passos positivos". "Deve fazer-se tudo para descontaminar a nomeação de uma lógica de competição partidária", sublinhou.



No CDS, Telmo Correia lembrou que "qualquer alteração [na PGR] poderia ser vista como um retrocesso ou o mexer em algo que está a correr bem".



SAIBA MAIS

6

anos é a duração do mandato do procurador-geral da República, previsto na Constituição. Joana Marques Vidal foi nomeada a 12 de outubro de 2012. Houve dúvidas sobre se a revisão constitucional de 2007 impedia a renovação do mandato.



Tradição

A escolha do PGR é feita pelo Governo, que propõe o nome ao Presidente da República, que nomeia. No passado, nenhum procurador-geral da República fez mais do que um mandato. Joana Marques Vidal poderá agora ser a exceção.