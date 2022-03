Rui Rio nota "traço partidário" nas pastas políticas e "escolha polémica" na Cultura do novo governo

O presidente do PSD, Rui Rio, apontou esta terça-feira "um traço dominante muito forte do aparelho partidário" nas pastas políticas do Governo, e considerou que houve uma "escolha polémica" para a Cultura.

À entrada para o primeiro plenário da XV legislatura, Rio foi questionado sobre o novo Governo, anunciado na semana passada e que tomará posse na quarta-feira.

"A apreciação sobre o Governo deve ser feita passado algum tempo de estar em funções, mas noto que há um traço dominante muito forte do aparelho partidário naquilo que são as pastas políticas", apontou.