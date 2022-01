Rui Rio ouve problemas sobre falta de médicos na maternidade em Bragança

O presidente do PSD ouviu esta quinta-feira as preocupações sobre a falta de obstetras na maternidade de Bragança, um problema que disse ter "solução simples" que é "contratar mais médicos" para este distrito, onde quer manter a liderança social-democrata.

Os cânticos da Juventude Social-Democrata (JSD) e o som de um bombo aqueceram a manhã fria de Bragança, distrito onde o PSD tem uma forte implantação e onde Rio começou o dia de campanha eleitoral.

"Nós só queremos o Rio a governar, nós só queremos o Rio a governar", cantaram por diversas vezes os jovens militantes do PSD que seguiram o líder do partido nesta arruada em que fez contactos com a população e os comerciantes locais.