Rui Rio pede "aviso" nas eleições para "facilitismo e irresponsabilidade" do PS

O presidente do PSD, Rui Rio, pediu este sábado que as autárquicas de 26 de setembro sirvam como um "aviso" ao PS, que acusou de governar com "facilitismo e irresponsabilidade" e prometer "tudo e mais alguma coisa".

Na intervenção de encerramento do Fórum Nacional Autárquico do PSD, que decorreu hoje à tarde em Faro, Rio admitiu que, se a avaliação principal dos eleitores for dos candidatos autárquicos e das suas ideias, haverá também "uma avaliação da governação nacional".

"Eu estou confiante não só que vamos eleger muito mais autarcas do que temos neste momento, como também que vamos conseguir que, através das autárquicas, o país demonstre a este Governo que não está contente com tudo isto que tem acontecido", afirmou.