Rui Rio pede linhas de crédito de 10 mil milhões de euros

Um pacote de quase 20 medidas, divididas em cinco grupos. O PSD apresentou esta segunda-feira propostas para atenuar a crise económica resultante da Covid-19. No total, diz Rui Rio, o impacto direto nas contas públicas seria de 300 milhões de euros.Defende o PSD um alargamento do acesso ao layoff, até a firmas municipais, com pagamento direto do Estado aos trabalhadores. Os sócios-gerentes devem ser apoiados "como trabalhadores que são".