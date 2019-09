Rui Rio ‘pisca o olho’ a voto de professores

O presidente do PSD piscou esta quarta-feira o olho aos professores, lembrando a classe docente que o dossiê da recuperação do tempo de serviço está fechado com o PS, mas é negociável com os sociais-democratas. Rui Rio deixou ainda críticas à promessa de António Costa de melhorar o setor da Saúde.

"Com o PS isso já está fechado. É assim, quem quer quer, quem não quer não quer", disse Rui Rio num almoço-debate organizado pela Confederação de Comércio e Serviços, no Porto.

O social-democrata frisou que com os socialistas o conflito com a classe docente será " inevitável porque o PS não vai fazer rigorosamente mais nada e os professores não aceitam isso". "O PSD, ganhando as eleições, o que há é uma certeza absoluta", começou por explicar Rio, garantindo que o partido se sentará "à mesa das negociações" para falar sobre a contagem de tempo das carreiras. E exemplificou que a compensação "tem de ser feita, uma pequena parte, por um aumento do salário, mas tem de ser feita, substancialmente, pelas reduções de horários e pela antecipação da reforma".

Não poupando críticas, Rio ainda apontou o dedo aos aumentos nos salários dos magistrados. "O Governo aumentou os salários dos magistrados, fundamentalmente na componente que nem sequer paga IRS", enquanto "não foi assim" para as outras carreiras especiais da Função Pública.

Quanto à promessa do PS de que irá melhorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), Rio considera as afirmações graves. "O Governo está lá há quatros anos, degradou [o SNS] de forma brutal, agora dá um bocado o braço a torcer. Diz que está mal e que vai ter que pôr bem, mas não diz como é que vai pôr bem." Os ataques ao Governo de Costa foram constantes e terminaram com Rio a acusar o PS de falta de rigor com as contas: "O próprio quadro macroeconómico do Partido Socialista não existe."



SAIBA MAIS

178

mil professores são contabilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência no ano letivo 2016/2017. O número inclui docentes do Pré-Escolar ao Ensino Superior. A maioria – cerca de 75 mil – estava concentrada no 3º Ciclo e no Secundário.



Congelamento

Os professores têm exigido uma compensação pelos 9 anos, 4 meses e 2 dias em que o tempo de serviço esteve congelado. A oferta do Governo do PS foi de apenas recuperarem 2 anos, 9 meses e 18 dias.