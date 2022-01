Rui Rio promete "mais rigor e menos facilitismo" se for eleito primeiro-ministro

O presidente do PSD prometeu, se for eleito primeiro-ministro, "mais rigor e menos facilitismo" na governação e assegurou que não quer ir para o Governo "para desenrascar".

Na apresentação do programa eleitoral do PSD, em Lisboa, para as eleições legislativas que ocorrem a 30 deste mês, Rui Rio começou por apresentar as "linhas de rumo" de uma governação por si liderada, considerando que estas são mais importantes do que "subir 1 ponto ou descer 1 ponto" nos impostos.

"Os que concordam com uma governação mais rigorosa não há outra hipótese: quem acredita, vota e sabe que vai ser assim, quem não acredita, vota de outra maneira. Fui assim toda a vida, não sei ser de outra maneira", afirmou, recebendo um aplauso de uma assistência de cerca de uma centena de pessoas.

Rui Rio acrescentou ainda que os apoios sociais têm de ser dados a quem precisa e que o partido vai para o Governo com uma atitude reformista. "Não pode ser reformado tudo ao mesmo tempo", mas é necessário haver reformas ao nível, por exemplo, Segurança Social e da saúde, garante o presidente do PSD."A sociedade de consumo tende para o endividamento e não é por acaso que as famílias, as empresas e o Estado se têm endividado. Temos de estar conscientes disto, temos que ter políticas públicas que encaminhem para o equilíbrio financeiro", acrescentou.Um dos objetivos do partido é ter uma economia capaz de gerar melhores empregos e melhores salários. "A economia tem que olhar primeiro para oferta e depois para a procura. Temos em primeio lugar de fortalecer a produção e só depois temos de ter o consumo. O consumo é o que queremos atingir e não o motor", explicou Rui Rio. "Somos contra a empatia de uma sociedade estagnada", disse.