Rui Rio quer apoiar casas para estudantes

Líder social-democrata desvendou algumas das “propostas fechadas” que vai apresentar.

Por Raquel Oliveira | 08:32

O PSD vai propor o apoio à construção de residências universitárias na proporção da redução defendida pelo Governo para as propinas, ou seja, em cerca de 200 euros por estudante.



Outras das propostas dos sociais-democratas, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019, prende-se com a descida do ISP quer para a gasolina, quer para o gasóleo.



O presidente do PSD considerou ontem que a redução das propinas proposta pelo Governo - de mil para cerca de 800 euros por ano - é "de duvidosa justiça social".



Por isso, revelou uma proposta alternativa: o apoio à construção de residências para estudantes. É a falta de habitação, sobretudo nas grandes cidades de Lisboa e Porto, que está a "estrangular" os alunos do Ensino Superior, alertou.



Rui Rio adiantou também, no final da primeira sessão da Escola Europa, uma iniciativa do PSD e do Partido Popular espanhol, que vai propor que o Executivo cumpra o que prometeu em 2016 no que diz respeito aos combustíveis.



Nesse sentido, o PSD exigirá que termine o adicional de ISP sobre os combustíveis, e não apenas na gasolina, como anunciou o ministro das Finanças no Parlamento.



O líder dos sociais-democratas manifestou-se igualmente contra a cobrança de uma taxa de Proteção Civil, que considera um "irmão do IMI".



O PSD diz ter já mais propostas "fechadas" para a discussão no Parlamento mas Rui Rio não quis adiantar quais são nem de que áreas de governação.