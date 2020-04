Rui Rio quer apoios para mais sócios-gerentes

O PSD entregou esta terça-feira um projeto-lei no Parlamento para alargar os apoios do regime de layoff a todos os gerentes de micro e pequenas empresas, diploma que, para Rui Rio, complementa a forma "insatisfatória" como o Governo legislou.O presidente do PSD considera que a solução do Governo, e que já foi uma alteração ao regime inicial depois de muitos partidos terem apontado este problema, "é muito insuficiente", por deixar de fora muitos gerentes com um pequeno número de empregados. Rui Rio salienta que o objetivo do diploma entregue pelo PSD é que "todo o trabalhador tem direito a receber apoio no quadro do layoff, independentemente de ter ou não ter uma quota na empresa em que trabalha".A 6 de abril, o Governo alargou os apoios previstos aos sócios-gerentes, mas apenas aos que não tenham trabalhadores por conta de outrem e uma faturação no ano anterior inferior a 60 mil euros. Na prática, o Executivo equiparou os empresários em nome individual a trabalhadores independentes, permitindo-lhes recorrer a um apoio da Segurança Social.A Segurança Social só vai pagar 55% dos salários a trabalhadores de Ovar pelo período de 2 a 17 de abril, revelou um grupo empresarial, classificando a medida como "injusta". Em causa estão as compensações do Estado a trabalhadores impedidos de trabalhar no concelho ou fora devido à cerca sanitária.