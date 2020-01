Rui Rio quer o PSD pronto para governar em 2021

O presidente do PSD, Rui Rio, acredita que "a partir de 2021" o seu partido estará com "condições reforçadas para governar Portugal", segundo a moção de recandidatura à liderança social-democrata publicada esta quinta-feira no site do partido.Ao contrário dos outros dois candidatos, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, o líder do PSD não faz referência às eleições presidenciais nem toma posição quanto a uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Do mesmo modo, não se detém em ataques aos críticos internos, mas avisa que, se for reeleito, "o PSD terá de falar a uma só voz". "Esperamos de cada deputado lealdade e empenho", sublinha na moção de 32 páginas intitulada ‘Portugal ao Centro’.Opondo-se à "política espetáculo", Rio volta a defender que é preciso "sacrificar parcialmente as propostas [do PSD] em prol de um interesse superior" e mostrar "disponibilidade para encontrar soluções através do diálogo" nomeadamente com o PS.Nas eleições autárquicas de 2021, Rio espera inverter os maus resultados de 2013 e 2017, "uma tendência que se antevia desde 2005", nem que para isso se estabeleçam "compromissos com outras forças políticas e movimentos independentes".Rui Rio apresenta publicamente a sua moção na próxima terça-feira, às 21h, em Lisboa. As eleições realizam-se no dia 11.Também no dia 7, realizam-se as jornadas parlamentares na Assembleia da República, nas quais Rio irá anunciar a sua posição sobre a proposta de Orçamento do Estado.A mensagem de Ano Novo do Presidente da República coincide com a de Rio, quando pede entendimentos entre os partidos, disse esta quinta-feira o líder do PSD.