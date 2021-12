O presidente do PSD quer que o partido ganhe as eleições legislativas a 30 de janeiro, mas também já pensa no cenário de não haver uma maioria absoluta, independentemente de quem ganhe o sufrágio. Nesse caso, Rui Rio avisa que “todos devem estar disponíveis” para negociar.









Da sua parte, está disponível, mesmo que seja com o PS. “Com ele ou com outro. Ninguém está a dizer que é com o Partido Socialista. O que tenho dito é que, não havendo uma maioria absoluta, todos devem estar disponíveis para negociar”, disse ontem Rui Rio em entrevista à ‘CNN Portugal’. Mas o líder dos laranjas também deixou um aviso quanto a coligações pós-eleitorais com o PS. “Bloco central ninguém vai fazer. Se há virtude que eu tenha, é ser muito coerente. Se há defeito que eu tenha, é ser muito coerente”, explicou Rio.

De realçar que a entrevista de Rio foi feita antes da de António Costa, na qual este disse que não negociará com o PSD acordos a dois anos. Por isso, na manhã de ontem, Rio recorreu ao Twitter para responder que nunca propôs qualquer acordo a dois anos. “Disse que devia ser de quatro e que se podia avaliar a meio”, escreveu.





Já quanto ao partido de André Ventura, na entrevista de ontem, Rui Rio voltou a afastar-se. “Não tenho nenhuma simpatia pelo Chega. Não quero o eleitorado do Chega porque teve um vírgula poucos por cento. Neste caso, quero é manter eleitorado do PSD no PSD e não fugir para a extrema-direita”, disse.