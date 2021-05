Ao centro e não à direita é onde se posiciona o PSD. Rui Rio, na estreia da 3ª convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), foi bastante claro no encerramento da reunião das direitas, que terminou esta quarta-feira: “O PSD não é de direita, se isto fosse o congresso das direitas eu possivelmente tinha sido barrado.”









Rio demarcou-se definitivamente do Chega e preferiu antes lançar o isco ao PS para acordos mais abrangentes, para relançar a economia do País no longo prazo: “São necessárias medidas que requerem acordos partidários alargados se quisermos reformar a Segurança Social de modo a garantir a sua sustentabilidade futura, se quisermos políticas de desenvolvimento do Interior ou de natalidade.” Olhando para o passado, acabou por sair em defesa da governação do ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho: “Só teve um ano de liberdade, nos outros três foi a troika que governou.”

A quem não poupou críticas foi ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que, no caso Selminho, acusou Rio de fazer julgamentos de tabacaria. Em sua defesa, o líder laranja esclareceu que só o fez porque o caso “já não estava em segredo de justiça”. A finalizar, deu a boa-nova: “Tomei ontem a vacina da AstraZeneca e estou perfeito, podem todos tomar.”





O líder laranja acabou por dar uma nega aos apelos do presidente do Chega, que fechou o debate da manhã horas antes. André Ventura acusou Rio de “não conseguir fazer o papel de oposição à direita”, vaticinando que “não haverá possibilidade de Governos à direita sem o Chega”. Para o líder da extrema-direita, o combate da esquerda deve ser à base da “pancada” e não de “bombons”, acrescentando que “a diabolização do Chega só interessa ao PS”. Antes da sua intervenção, Ventura entrou na sala do congresso interrompendo o painel que estava a decorrer quando foi cumprimentar Passos Coelho, sentado, desta vez, na primeira fila. O ex-primeiro-ministro voltou a marcar presença no segundo e último dia da convenção do MEL, mas negou que isso signifique um regresso à vida política. “Nada disso, nada disso, nada disso.”