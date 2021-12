Depois de três dias de Congresso e com quase todos do seu lado, Rui Rio já pensa em como quer que seja o seu governo, caso ganhe as eleições de janeiro. Segundo o CM apurou, Rio quer ter uma aposta contrária à do PS e quer incluir a sociedade civil na governação do PSD.“A estrutura política ou partidária não é necessariamente um sentido de orientação para o governo.