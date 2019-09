Rui Rio recupera TGV se conseguir formar governo após legislativas

Se o PSD conseguir formar Governo após as Legislativas de 6 de outubro, promete "estudar, planear e projetar uma nova ligação nacional Sul-Norte em Alta Velocidade, em bitola europeia", lê-se no programa eleitoral social-democrata, apresentado esta sexta-feira no Porto.O presidente do PSD, Rui Rio, recupera a ideia do TGV já defendida por José Sócrates.No discurso de apresentação do programa eleitoral, o líder social-democrata não fez, porém, qualquer menção ao TGV. Assim como também não tocou no tema dos professores. Mas o programa defende o "reconhecimento do tempo total de serviço prestado até 2018" para efeitos de progressão na carreira docente.As palavras de Rio dirigiram-se sobretudo para a diminuição da carga fiscal, via IRC e IRS, redução dos círculos eleitorais e limitação do número de mandatos dos deputados.