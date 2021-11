O mapa social-democrata ficou pintado a dois tons de laranja na noite de sábado: de um lado os apoiantes de Rui Rio, que foram a maioria, e do outro os de Rangel, que tiveram um choque ainda a contagem dos votos ia a meio.Rui Rio ganhou dez distritos, seis dos quais no Norte, mostrando que ainda tem grande influência no topo do País.