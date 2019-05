Rui Rio sai derrotado mas sem ameaças até outubro

Ninguém vai agitar águas num momento de particular fragilidade do líder social-democrata. Os críticos da atual direção estão em silêncio e vão deixar Rui Rio seguir caminho até às legislativas , mas são poucos os que dentro do PSD acreditam numa grande melhoria dos resultados eleitorais. A abrir-se um novo ciclo, tal só terá lugar após outubro."Foi uma limpeza", admite aoum presidente de uma distrital social-democrata, sugerindo que a estratégia agora deverá ser "rapidamente recuperar para que não se consolide a ideia de uma onda de vitória do PS".Ainda assim, o mesmo dirigente admite não esperar grandes mudanças na atual linha política, antecipando uma estratégia de "fuga para a frente", com a convocação do núcleo duro de Rio para análise dos resultados, mas sem mudanças visíveis na ação.Um deputado assume aoque o resultado do PSD "foi mau", mas lembra que "ninguém quer pegar no barco assim", mesmo havendo a noção no partido de que "há qualquer coisa que precisa de ser mudada e pouca gente acha que possa ser feito por Rui Rio".O CM tentou sem sucesso contactar Luís Montenegro, que em fevereiro anteviu um fraco resultado do PSD e desafiou o líder a marcar um congresso extraordinário para agendamento de eleições diretas.Também o ex-ministro Miguel Relvas, um dos homens conhecedores do aparelho, não respondeu às chamadas nem ao SMS do. Já Marco António Costa, ex- -vice-presidente, escusou-se a comentários, referindo que já não faz parte da direção.Entre os mais próximos de Rio, o primeiro a reconhecer o mau desempenho de Rio foi Salvador Malheiro, atual vice- -presidente social-democrata. Sem papas na língua, publicou uma mensagem nas redes sociais a admitir o desaire: "A vida é feita de altos e baixos. De Vitórias e Derrotas. Esta segunda-feira foi dia de uma grande Derrota".O histórico Ângelo Correia suaviza os números: "Os resultados não são os que desejávamos, mas não são inferiores aos que tínhamos obtido antes." O ex-dirigente entende que "só há uma saída para o PSD: trabalhar mais e melhor, perceber melhor o País, produzir ideias que estejam de acordo com o sentir dos portugueses".Questionado sobre se os resultados fragilizam a liderança de Rui Rio, Ângelo Correia referiu apenas que "o que eu disse traduzirá certamente a opinião do Dr. Rui Rio".A comissão política do PSD reúne-se esta quarta-feira. Segundo o partido, o encontro já estava previsto antes das eleições europeias.Segundo garantiu um membro da comissão política à Lusa, não haverá "qualquer reunião anormal ou extraordinária" do conselho nacional.O PSD teve 21,9% dos votos e elegeu seis mandatos. Perdeu distritos bastiões e levou ‘coça’ nos centros urbanos.O comité central do PCP reúne-se esta terça-feira para analisar a "situação política e social" e a "ação e iniciativa política" do partido, um dia depois das eleições europeias em que a CDU perdeu um eurodeputado.As conclusões da reunião serão depois apresentadas pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, numa conferência de imprensa, de acordo com uma nota dos comunistas.O dirigente do CDS Filipe Lobo d’Ávila ficou "em choque" com o resultado do partido nas Europeias e pede uma reflexão profunda sobre a estratégia para o futuro. O ex-deputado pertence ao grupo ‘Juntos pelo Futuro’."Tenho, de facto, discordâncias sérias relativamente ao caminho que se seguiu. Gostava que fosse corrigido", frisou Lobo d’Ávila.