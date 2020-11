O presidente do PSD, Rui Rio, quebrou o tabu sobre o partido de André Ventura e admitiu que “se o Chega se moderar há hipótese de diálogo no continente” em futuras eleições.









Se próximos acordos nacionais com Ventura assentarem nos mesmos quatro pontos que serviram de base à aliança nos Açores, e que permitiu viabilizar um governo de direita, como “a redução do número de deputados, da subsidiodependência e o combate à corrupção”, então os entendimentos têm pernas para andar, esclareceu Rio. A reação do líder do PSD surge depois de a direção social-democrata ter anunciado, em comunicado, que “não há nenhum acordo nacional com o Chega”, justificando que a aliança regional “em nada fere a matriz da social-democracia”.

No sábado, o secretário-geral do PS, António Costa acusou o PSD de “ultrapassar a linha vermelha de toda a direita europeia democrática ao celebrar um acordo com um partido de extrema-direita xenófoba”. Esta segunda-feira, o socialista e ex-presidente dos Açores, Vasco Cordeiro, criticou o Representante da República por ter indigitado José Manuel Bolieiro para presidente dos Açores, num “claro atropelo às competências do Parlamento”.





IL não garante aprovar todos os orçamentos



A Iniciativa Liberal (IL) nacional congratula-se com o acordo alcançado com o PSD, mas avisa que “estará na oposição, na qual terá liberdade de votar contra qualquer medida que vá contra convicções liberais”, incluindo orçamentos, diz Cotrim Figueiredo. O PCP/Açores mostrou-se “preocupado” com a geringonça de direita, temendo “uma frente reacionária contra os direitos dos trabalhadores”.