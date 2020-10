Rui Rio testa negativo à Covid-19

O líder do PSD, Rui Rio, testou negativo para a Covid-19, confirmou aofonte oficial do partido.Rui Rio esteve presente no Conselho de Estado que se reuniu na terça-feira, no Palácio da Cidadela, em Cascais, entre as 14h00 e as 18h00, tendo como convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do Presidente da República em período de pandemia de covid-19.

Os testes de diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo.

Também deram resultado negativo os testes realizados por outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.