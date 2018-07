Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio trava pagamentos fantasma no partido

PSD está a implementar um programa informático para impedir esquemas fraudulentos.

Por Salomé Pinto | 01:30

Rui Rio quer pôr um ponto final nos pagamentos fantasma dentro do PSD. O líder do partido anunciou esta quinta-feira que "vai implementar um programa informático para impedir esquemas fraudulentos, desde logo a questão do pagamento das quotas por atacado em que se movem milhares e milhares de euros".



O presidente do PSD referia-se ao saco azul que terá sido organizado pelo deputado Sérgio Azevedo nas últimas eleições diretas para comprar votos a militantes, de modo a favorecer Santana Lopes, que, ainda assim, saiu derrotado do plebiscito.



Quando o novo sistema informático for implementado, "já não vai ser possível pagar as contas de outros militantes, por que a referência de multibanco vai deixar de ser fixa e igual para todos, acrescida do número de sócio, como acontece agora", explicou o ex-autarca do Porto.



O programa vai gerar aleatoriamente e, de tempos a tempos, números que serão atribuídos a cada um e só acessíveis pelo próprio.



Quanto às suspeitas em torno de Sérgio Azevedo, que saiu da vice-presidência da bancada parlamentar com a eleição de Rio, o líder do PSD admitiu ainda expulsá-lo do partido, "mas só se isto avançar e se houver uma sentença transitada em julgado que condene efetivamente o deputado".