Rui Rio: "Um governo de bloco central é contranatura"

Datas das entrevistas dos líderes partidários na CMTV

O líder do PSD, Rui Rio, reafirmou esta terça-feira que não é favorável à constituição de governos que integrem ministros do seu partido e do PS, considerando que um executivo com estas características é "contranatura"."Esse tipo de governo só faz sentido numa situação [política ou económica] extremamente grave, o que não sucede atualmente", sublinhou Rui Rio em entrevista à TVI, recusando a ideia de que estaria disposto a aliar-se aos socialistas num futuro executivo.O líder do PSD defende, em alternativa, que possam ser firmados acordos sobre temas estruturantes para o País, dando como exemplo a reforma da Segurança Social, que considera necessária.A pretexto da contestação no seu partido por parte de quem ficou fora das listas para as próximas Legislativas, Rio desvalorizou as críticas, considerando que a chamada oposição interna "são alguns, poucos, que fazem muito barulho".Questionado sobre a política fiscal que defende, Rio retomou a promessa de utilizar 3,7 mil milhões de euros para descer impostos, embora a medida esteja dependente da boa evolução da economia. "Se o crescimento económico não for o esperado, as medidas terão de ser revistas em baixa", disse.